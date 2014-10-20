Рада разрешила бессрочное применение лекарств после перерегистрации

Верховная Рада Украины приняла правительственный Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно оборота и государственного контроля качества лекарственных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины» (№4459а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 народных депутатов из 249, зарегистрированных в сессионном зале.

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Ранее сегодня депутаты не поддержали этот законопроект, однако вернулись к его рассмотрению и приняли в целом.

Законом в часть 18 статьи 9 Закона “О лекарственных средствах” вносятся изменения, согласно которым после окончания срока, в течение которого было разрешено применение лекарственного средства в Украине, его дальнейшее применение возможно при условии перерегистрации. После перерегистрации срок применения в Украине лекарственного средства не ограничивается.

Лекарственные средства, выпущенные в обращение во время срока, в течение которого лекарственное средство было разрешено к применению в Украине, могут применяться в Украине до окончания их срока пригодности, определенного производителем и указанного на упаковке.

Также в часть вторую статьи 17 Закона “О лекарственных средствах” внесены изменения, согласно которым контроль за ввозом на таможенную территорию Украины лекарственных средств осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств.

Все лекарственные средства, которые ввозятся на таможенную территорию Украины с целью их последующей реализации (торговли) или использования в производстве готовых лекарственных средств, подлежат государственному контролю качества.

Порядок осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, устанавливается Кабинетом министров Украины.

Как отметил на заседании ВР премьер-министр Украины Арсений Яценюк, закон вводит европейскую процедуру регистрации лекарственных средств.

"Мы просим полностью сделать европейскую систему и пустить европейские лекарства на украинский рынок. Без взяток и по более дешевой цене", - сказал он.

Кроме того, Яценюк отметил, что закон позволяет "вакцинировать вакциной БЦЖ против туберкулеза 509 тысяч человек".

Ранее сообщалось, что НДС на импорт лекарств предлагают установить на уровне 3%.