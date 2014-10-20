Руфер Мустанг в Донецком аэропорту узнал, как это быть "киборгом"

"Идет обстрел, постоянные выстрелы, много шума, а ты даже не знаешь с какой стороны стреляют. Ребята шутят, что-то спрашивают, а я вспоминаю Ремарка", - написал он на своей странице в Facebook.

Мустанг рассказал, что сепаратисты каждый день обстреливают аэропорт различными снарядами и пытаются штурмовать терминалы.

"Сепаратисты проникают в подвал с бесчисленного количества входов, снимают наши растяжки, иногда не совсем удачно - тогда слышен взрыв, а иногда и стоны. Они проникают на 3-й этаж, откуда порою слышен храп. То есть они буквально под нами и над. Тем не менее, аэропорт им контролировать не удается. Проводятся зачистки и все начинается по новой. Если закончился обстрел - значит сейчас будет атака. Люди находящиеся там, испытывают большую психологическую нагрузку. Спать под взрывами, осознавая что вокруг тебя смерть не свойственно для человека", - пишет Григорий.

Руфер также был свидетелем ситуации, когда после удачного обстрела украинской армией по позициям сепаратистов последние попросили перемирие, а через полтора часа пошли в очередную атаку.

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"У сепаров нет достоинства и чести. Слово "перемирие" с их стороны серьезно воспринимать невозможно", - пишет он.

"Боевой дух на высоте. Наверное, на нем все и держится. Мужики не унывают, травят анекдоты, воюют, некоторые рассказывают женам по телефону, что они в безопасном месте. Время движется невероятно медленно. Солдат очень бодрят письма, которые им передают люди со всей страны", - рассказывает Григорий.

Мустанг отмечает, что в аэропорт насильно не отправляют, там все бойцы - добровольцы.

"Наверное, это звучит банально, но на войне нет прекрасного. Подвиги совершаются не под красивую музыку, а в грязном, вонючем помещении с громким матом", - рассказывает руфер.

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"Люди приехали защищать свою Родину. Некоторым из них нужно ставить памятники, а у них до сих пор нету наград. Никаких премий, помощи их семьям. Горелки, письма, одежду и еду привозят волонтеры. Люди отдают последние деньги, рискуют собой что бы хоть как-то помочь. Если военное руководство не опомнится - войну мы не выиграем", - считает Мустанг.

Он рассказал, что последний день его пребывания в аэропорту был самым тяжелым. В результате атак боевиков среди "киборгов" было двое раненых и двое контуженных.

"Парню оторвало обе руки и раздробило челюсть. Я надеюсь что власть в этой стране окажет ему должную помощь. Если нет - то судья им Бог. А я надеюсь на вашу поддержку. Как минимум, ему будут нужны нормальные протезы.Не забывайте о погибших и помните про живых", - пишет Мустаанг.