Нефть бьет все рекорды

Цена на нефть побила новый рекорд на фоне ослабления доллара и снижения мировых рынков.

Апрельские фьючерсы на нефть на нью-йоркских торгах выросли на 0,5% (46 центов) до $103,05 за баррель. Это высочайший показатель за все время с начала торгов NYMEX в 1983 году, сообщает Газета.русо ссылкой на Bloomberg.

Нефть Brent с поставкой в апреле выросла на 37 центов (0,4%) до $101,27 за баррель.