В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 63 населенных пункта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 16 октября в восстановительных работах участвовали 603 энергетика ДТЭК в составе 224 бригад с использованием 169 механизмов.

Они восстановили электроснабжение 5 населенных пунктов в Тельмановском и Первомайском районах. В Донецке восстановлено электроснабжение шахты «Трудовская» по основному источнику питания, где линии электропередачи, напрямую питающие подстанцию шахты, были повреждены 21 августа из-за боевых действий. С этого времени для проведения вентиляции и водоотлива шахта была подключена по аварийной схеме.

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Частично без света остаются Марьинка, Углегорск, Кировск, Ясиноватая, Донецк, Горловка и Мариуполь. С 17 августа обесточена насосная первого подъема Южно-Донбасского водопровода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Бригады ДТЭК проводят осмотр повреждений на линиях электропередачи, на этих участках начались ремонтные работы.

Остается обесточенной Донецкая фильтровальная станция. Здесь энергетики даже не могут приблизиться к станции и оценить масштабы повреждений, так как линии электропередач проходят через минные поля. Ведение работ станет возможным только после предоставления «зеленого коридора» и работы саперов, подчеркнули в ДТЭК.

Бригады Торезского, Дебальцевского, Старобешевского, Ясиноватского РЭС не могут вести восстановительные работы из-за боевых действий.