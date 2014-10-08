В Мариуполе полностью восстановлено электроснабжение города

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, энергетикам пришлось проделать огромный объем работы: восстановлено 32 высоковольтные линии электропередачи, 327 трансформаторных подстанций, выполнено более 4 тысяч клиентских заявок об обесточивании.

На данный момент все повреждения устранены. На восстановлении электроснабжения в городе в течение 15 дней работали 22 ремонтные бригады и 18 единиц спецтехники.

В сообщении напомнили, что из крупных городов Донбасса Мариуполь больше всех пострадал от непогоды в сентябре. Шквальный ветер до 30 м/с, ливневый дождь стал причиной многочисленных обрывов, разрушений подстанций, выхода из строя электрооборудования. Повреждения электрических сетей во всех микрорайонах города исчислялись тысячами обрывов. За два дня без света осталось около 200 тысяч жителей города.

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Мариупольским энергетикам помогали коллеги из Великоновоселковского, Старобешевского, Волновахского, Первомайского, Володарского районов электрических сетей «Донецкоблэнерго» (ДТЭК). Также персоналом и техникой помог Мариупольский горисполком, отметили в сообщении.