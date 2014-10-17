Жители Сартаны погибли от снаряда с иностранной маркировкой - экспертиза

В день похорон семерых погибших местных жителей поселка Сартана, которые попали под обстрел боевиков во время церемонии захоронения, стали известны результаты экспертизы обломков снаряда, которые остались на месте трагедии. Специалисты установили, что эти боеприпасы были изготовлены в советское время и хранились за пределами Украины, сообщает ТСН.

"По маркировке, которая есть, можно увидеть четко название, серию и год изготовления. В Вооруженных силах Украины таких никогда не было", - заверил офицер пресс-группы сектора "М" зоны АТО Дмитрий Горбунов.

Читайте такжеОБСЕ: Обстрел Сартаны велся с востока

"Все эти обломки мы показываем представителям ОБСЕ, которые есть в нашем районе и фиксируют грубые нарушения минских конвенций с противоположной стороны", - рассказал он.

Траурный день в Мариуполе прошел в целом спокойно - обстрелов не случилось. Военные связывают это затишье с пасмурной погодой. В городе немного дождливо, местами был туман. При таких погодных условиях беспилотники не летают, а без них боевики не открывают огонь.

Внимание! Фотографии содержат сцены смерти. УНИАН не рекомендует их просмотр людям, не достигшим 18 лет.