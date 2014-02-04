Бедность стала главной темой послания Папы Римского на Великий пост

Понтифик выразил надежду, что во время Великого поста, который у католиков начнется 5 марта, Церковь будет "свидетельствовать евангельское послание всем, кто живет в материальном, нравственном и духовном убожестве", пишет РИА Новости.

"Не надо забывать, что настоящая бедность причиняет боль", — добавил Франциск.

Проводя различение бедности и убожества, понтифик обратил внимание на то, что убожество — это "бедность, лишенная доверия, лишенная солидарности и надежды". Франциск выделил три вида убожества — материальное, нравственное и духовное.

Папа подчеркнул, что Иисус сделался бедным не ради бедности как таковой, а, по слову апостола Павла, "дабы мы обогатились Его нищетой".

Напомнив о том, что "Бог открывает Себя не с помощью средств могущества и богатства мира сего, но с помощью слабости и бедности", понтифик отметил, что "любовь, которая не колеблясь отдает себя и жертвует собой", "делает похожими, создает равенство, низвергает стены и расстояния".

"Богатство Бога не может пройти через наше богатство, но всегда и исключительно через нашу бедность — личную и коллективную, вдохновленную Духом Христовым", — подчеркнул в послании на Великий пост предстоятель Католической церкви.