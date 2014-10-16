Главари боевиков из "ДНР" недовольны, что "ЛНР" получает больше ресурсов из России - Тымчук

Повсеместно "командиры" террористических групп в "ДНР" высказывают претензии в адрес "ЛНР" относительно того, что "ДНР" "прикрываетЛуганскую область от украинских войск с запада", однако львиная доля поступающих из России ресурсов идет в "ЛНР".

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В "ДНР" остро встал вопрос о пополнении террористических групп живой силой вместо дезертиров и уничтоженных боевиков", - также отмечает эксперт.

Среди местного населения ведется активная агитационная работа с целью привлечения добровольцев. Основная мотивация – предоставление регулярного питания, проживание "в казармах".