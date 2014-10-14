На Донетчине обстреляли шахту Комсомолец Донбасса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

"Сегодня с 18 до 19 часов происходил массированный артобстрел крупнейшего в Украине угледобывающего предприятия - ДТЭК Шахты "Комсомолец Донбасса". Снаряды попали на территорию. Сотрудники укрылись в защитных сооружениях. Активные обстрелы шахты не прекращаются уже 4 дня", - говорится в сообщении.

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В сообщении также отмечается, что на выходных (11-12 октября) ДТЭК шахта "Комсомолец Донбасса" получила значительные повреждения и была полностью обесточена, не работали насосы, началось затопление, были эвакуированы 52 шахтера.