В Луганской области запретили охоту

20:56, 13 октября 2014
Общество
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Председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал запрет на все виды охоты в лесничествах региона из-за большого количества мин после активных боевых действий.

Охоту запретили из-за мин и растяжек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, сегодня Москаль провел совещание с руководителями лесных хозяйств области.

По их данным, под контролем украинской власти находится 84% (335 тыс. га) лесных массивов области.

Террористическая "Луганская народная республика" контролирует лишь 16% (56 тыс. га).

В ходе совещания выяснилось, что в результате обстрела из реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» была уничтожена часть лесных массивов Станично-Луганского лесного хозяйства.

Читайте такжеБоевики контролируют большинство крупных городов на ЛуганщинеНа совещании также были затронуты вопросы о большом количестве мин и «растяжек», на которые наталкиваются люди в лесах. В связи с этим глава Луганской ОГА распорядился о запрещении всех видов охоты на территории области.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Москаль заявил, что на сегодня под контролем боевиков террористической организации «ЛНР» находится менее трети территории Луганской области.

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