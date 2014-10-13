Вблизи Мариуполя, Донецка и на границе с Крымом зафиксировали 9 беспилотников РФ

За сутки пограничники зафиксировали 9 беспилотников на Мариупольском направлении, вблизи Донецка, а также на границе с Крымом .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«На прошлых сутках сохранялась тенденция к активизации незаконными вооруженными формированиями воздушной разведки позиций пограничников и сил АТО», - говорится в сообщении.

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«В целом пограничники зафиксировали работу БПЛА на Мариупольском направлении, вблизи Донецка, а также на административной границе с АР Крым в 9 случаях», - отмечает Госпогранслужба.

В частности, вблизи Мариуполя наблюдались 4 летательных аппарата, вблизи населенного пункта Великая Новоселка – 2 и еще 3 – на границе с Крымом.