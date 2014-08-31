На границе между Херсоном и оккупированным Крымом растет напряжение - СМИ
Местные жители время от времени видят в небе российские вертолеты и беспилотники, запущенные с территории Крыма.
На границе между Крымом и Херсоном растет напряжение.
Там ежедневно появляются российские вертолеты и диверсионные группы, которые заходят вглубь нашей территории.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.
Местные говорят, что чувствуют себя под защитой украинских военных несмотря на то, что иногда в небе видят российские вертолеты и беспилотники, запущенные с территории Крыма.
По сравнению с мартом, когда российские войска оккупировали Крым и люди видели много чужой военной техники, сейчас здесь спокойно.
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Нынешняя административная граница с Крымом по территории Херсонской области простирается на 61 километр. Еще весной вдоль нее вырыли ров. Сейчас пограничники его укрепляют. Местами уже вырыты противотанковые рвы. Некоторые участки границы - это минные поля.
На пунктах пропуска, на всех дорогах, ведущих из Крыма, дежурят военные, пограничники и таможенники. Пограничники говорят, что работают в штатном режиме. Просят не нагнетать ситуацию.