Сегодня в Москву прилетит мать Савченко, но она может не встретиться с дочерью - адвокат

Сегодня в Москву прилетит мать украинской летчицы Надежды Савченко, но ее встреча с дочерью проблематична.

Об этом в Twitter написал адвокат летчицы Марк Фейгин.

«Сегодня прилетает в Москву мать Надежды, и вопрос её гарантированной встречи с дочерью становится ещё более проблематичным», - отметил Фейгин.

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Адвокат подчеркнул, что Савченко вместо суда отвезли в Институт имени Сербского (научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского). «Суд наверняка теперь пройдет в закрытом режиме», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, Савченко была доставлена в Москве в экспертное учреждение для прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты относительно такой экспертизы.

Адвокат Савченко Николай Полозов считает, что его подзащитную перевели из СИЗО в стационар именно сегодня, в день суда, намеренно, и эта уловка направлена на затруднение доступа к правосудию.

В 16.00 мск Басманный райсуд Москвы рассмотрит жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.

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Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском.

С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву.

26 сентября Басманный райсуд перенес рассмотрение жалобы защиты Савченко на 13 октября.