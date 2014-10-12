Защита Савченко просит Amnesty International признать ее узницей совести
16:57, 12 октября 2014Политика
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Адвокат пленной украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин подготовил обращение к Amnesty International с призывом присвоить ей статус узника совести.
Надежда Савченко / facebook.com/OZON.monitoring
Об этом он сообщил в своем Твиттере.
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"В связи с обострением ситуации вокруг дела Савченко, защита решила форсировать вопрос получения Надеждой международного статус узника совести. Мы подготовили обращение к Amnesty International с призывом присвоить Савченко (этот) статус", — написал Фейгин, сообщает Росбалт.
По его словам, защита Савченко обратится в Комитет ООН по правам человека с просьбой о поддержке в вопросе статуса Надежды, как политзаключенной.
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