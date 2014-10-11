В Николаеве пострадавшие от взрыва в жилом доме получили ключи от пяти новых квартир

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в Николаеве вручил ключи от пяти новых квартир людям, которые пострадали в результате взрыва в жилом доме в мае.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

В результате взрыва 12 мая в десятиэтажном жилом доме в Заводском районе Николаева по ул. Лазурная, 40 погибли семь человек. Без жилья остались 80 семей. В нововозведенном доме для пострадавших приобретено 80 квартир.

Яценюк напомнил, что средства на приобретение новых квартир выделил Кабинет министров.

При этом он отметил, что сейчас в Украине есть сотни тысяч временно перемещенных граждан, «без квартир, без жилья, без средств». В частности в Николаеве их около 6 тыс., среди которых много военных из Крыма, «поэтому нам нужно думать и о тех, кто также бедствует и нуждается в помощи», - сказал Яценюк.

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Он сообщил, что правительство выделило первую часть средств на приобретение жилья для семей погибших украинских военнослужащих - 141 млн грн, и обратился к председателю Николаевской облгосадминистрации: «Прошу так же оперативно, как мы обеспечили жильем эти 80 семей, дать возможность этим людям получить квартиры».

В Николаеве Яценюк также посетил государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод», где ознакомился с производственными мощностями и технологической линией по ремонту и строительству бронетехники.

Яценюк передал пограничникам отремонтированный на этом заводе БТР, а также бронированную медицинскую машину БММ-70 для украинских военных.