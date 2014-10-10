Во Львове аферисты продали бойцам АТО 150 "липовых" бронежилетов
Во Львове завершено расследование в производстве в отношении 2 лиц, которые продали для бойцов в зону антитеррористической операции 150 поддельных бронежилетов.
Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.
"Собранными в ходе следственных действий доказательствами установлено, что последние в мае-июне этого года продавали гражданам указанные средства вроде 5-го класса защиты, достоверно зная, что эти изделия не соответствуют государственным стандартам и не защищают от пулевых раненийв случае обстрела", - говорится в сообщении.
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Следовательно, на продаже фальсифицированного товара, часть которого в дальнейшем была передана в зону АТО в качестве помощи, мошенники обогатились почти на 250 тыс. грн. При этом, во время обыска у них обнаружено еще 53 поддельных бронежилеты.
Их действия прокуратурой квалифицированы по ч.3 ст. 185, ч.3 ст. 190 УК Украины, санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.