Военнослужащие обеспечены бронежилетами на более чем 90%

Об этом сообщил начальник финансово-экономического управления Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины полковник Александр Инжиевский, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"В настоящее время в вооруженных сил уже поставлено 27500 бронежилетов и 7100 кевларовых шлемов. К концу сентября количество шлемов увеличится до 10 тыс., а бронежилетов - к 30745. После этого заказ будет продлен еще на 10 тыс. бронежилетов и 12 тыс. кевларовых шлемов", - сообщил полковник Александр Инжиевский.

Он рассказал, что с ресурса, выделенного Министерству обороны из резервного фонда, на закупку товаров и услуг тылового назначения предусмотрено 3,8 млрд грн, из которых 2 млрд 79 млн грн выделено в конце августа.

По его словам, на сегодняшний день заключено 240 договоров на 3 млрд 84 млн грн, в том числе 36 договоров на 1,674 млрд грн - на поставку горюче-смазочных материалов, 64 договоры на 997 млн грн - на оплату услуг по питанию и закупку отдельных видов продуктов, 122 договоры (383,5 млн грн.) - на вещевое обеспечение (в том числе 171,2 млн грн на закупку средств индивидуальной бронезащиты) и 18 договоров (23,9 млн грн) - на банно-прачечные услуги.

"Сегодня закупка продукции тылового назначения осуществляется согласно ст. 39 закона "О государственных закупках", т.е. с применением переговорной процедуры. Оплата производителям продукции и услуг тылового назначения происходит исключительно после фактического получения материально-технических средств, их проверки, приемки и оформлением необходимых документов", - отметил полковник Александр Инжиевский.

Он отметил, что с августа военнослужащие вооруженных сил начали получать бронежилеты украинского производства повышенной степени защиты - с защитой паховой, воротниковой и боковых зон.

"С первого августа бронежилеты, которые поставляются в вооруженных сил Украины, содержат улучшенные бронепластины и оборудованы защитой паховой и воротниковой зон, а также боковых частей туловища. Все комплектующие для их производства, кроме кевларової нити, - отечественные", - отметил полковник Александр Инжиевский.

Он также сообщил, что в настоящее время согласно договоров закупки вооруженные силы получили 43 тыс. спальных мешков, 177 тыс. комплектов нательного и 84,8 тыс. комплектов постельного белья, 136,3 тыс. пар ботинок с высокими берцами, заключены договоры на закупку 38 тыс. комплектов зимнего военного обмундирования, 16 тыс. из которых уже поставлены в войска.

Кроме того, согласно договорам закупок вооруженными силами получено 27,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Еще 41,503 тыс. тонн горючего получено на выполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 23.04.2014 № 448-р о выделении вооруженным силам 58,9 тыс. тонн топлива с предприятий Государственного агентства резерва.