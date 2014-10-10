В Луганске за два дня нашли и обезвредили 415 снарядов
На территории Луганска за 8 и 9 октября специалистами было обнаружено 415 снарядов.
Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций департамента обеспечения жизнедеятельности города Луганского городского совета.
Так, специалисты обследовали: ул. Возрождения, 2а, ул. Революционная, 68, ул. 1-я Трамвайная, 123, кв. Ватутина, 18а, 32, кв. Волкова, 14, 19, 22, 34, ул. Самойловой, 24а, 33, 72, 89а, кв. 50 лет Октября, где обнаружили 6 снарядов.
Читайте такжеПоезда из Киева в Луганск начали курсировать по обычному графикуЕще четыре снаряда было найдено после обследования улиц Оборонная, 4, Ленина, 21, Фрунзе, 121.
Наибольшее количество боеприпасов - 405 - спасатели обнаружили в Стукаловой Балке и в районе Вергунского разъезда. Все снаряды ликвидированы. Работы продолжаются.