В Макеевке восстановлено энергоснабжение города – ДТЭК



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

В сообщении отмечается, что сегодня сотрудники Макеевского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) смогли полностью восстановить энергоснабжение всех районов Макеевки, обесточенных 23-24 сентября из за шквального ветра.

Тогда за одни сутки было повреждено 126 трансформаторных подстанций. Особенно пострадали Кировский и Горняцкий районы города Макеевки.

Также энергетики смогли восстановить большую часть оборудования, поврежденного в Макеевке из-за артобстрелов, начавшихся 18 августа. Большинство обесточенностей по причине боевых действий было в Советском районе города. Без электроэнергии в в Макеевке жили 8 тыс жителей.

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На сегодня из 30 поврежденных подстанций восстановлено 26. Обесточенными остаются только поселки Нижняя Крынка и Нижний Коммунар в Советском районе, где проживает около тысячи человек, и до сих пор идут бои.

По словам начальника Макеевского РЭС Александра Маншилина, энергетики «использовали каждый день, когда не было обстрелов, для того, чтобы восстановить поврежденное оборудование».

«Электроснабжение 15 сел и поселков, являющихся частью Советского и Горняцкого районов Макеевки, мы восстановили. Но с начала боевых действий возле поселков Нижняя Крынка и Нижний Коммунар энергетики не могли не то что отремонтировать, но даже осмотреть поврежденное оборудование. Мост через реку Нижняя Крынка – единственная возможность добраться до поврежденных линий – был взорван и проезд спецтехники стал невозможен, артобстрелы не прекращались,- рассказал Маншилин, - Впервые мы выехали для осмотра только 1 октября. Территория вокруг заминирована, видны неразорвавшиеся снаряды. Там, где саперы разминировали подъезды к объектам, мы уже начали ремонт линий электропередачи».