В Мариуполе обстреляли маршрутку, трое пассажиров ранены - СМИ

Об этом сообщает местное издание 0629 со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Мы увидели, как нашу маршрутку обогнал автомобиль такси, после чего прозвучало две автоматные очереди, - рассказали очевидцы. – Одна из пуль пробила автобус, в результате обстрела несколько человек были ранены».

По данным мариупольских медиков, в лечебные учреждения города были госпитализированы трое пострадавших.

Как сообщили пассажиры, одному из них пуля попала в голову, еще один получил осколочное ранение головы.

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"В нашем городе работают разведывательно-диверсионные группы, которые обстреливают как гражданских, так и военные патрули, при попытке задержать одну из таких групп в данном районе, возникла перестрелка между РДГ и нашими военными, несколько пуль попали в проезжающую рядом маршрутку, ... 4 человека получили пулевые и осколочные ранения. Они были оперативно доставлены в больницу, где им была оказана вся необходимая помощь, угрозы их жизни на данный момент нет", - сообщил в Facebook председатель ОО "Единый Мариуполь" Денис Гаврилов.

Также он отметил, что РДГ была задержана. Вместе с диверсантами задержаны и военные, которые в городе открыли стрельбу.

"Все обстоятельства случившегося выясняются и действиям военных будет дана правовая оценка", - добавил Гаврилов.

Обстоятельства происшествия выясняются.