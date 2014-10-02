Российские СМИ показали, как боевики из жилых домов в Донецке обстреливают аэропорт (видео)

В репортаже российского "Первого канала" показали, как боевики из террористической организации "ДНР" стреляют по Донецкому аэропорту, который находится под контролем украинских военных.

"Этажом выше работает сейчас АГС – это автоматический гранатомет – в сторону аэропорта. Потому что там активизировалась украинская армия", - говорит репортер.

Далее журналист вместе с боевиками решают покинуть дом - боятся ответного огня. При этом, еще в начале сюжета "Первый канал" встречает в доме жительницу, которая решила никуда не уезжать из зоны АТО.

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"АГС сейчас будет опять менять свою позицию, потому что вполне возможно, что прилетит "ответка", – комментирует он.

Кадр меняется: репортер стоит на лестничном пролете и обращает внимание телезрителей на звуки.

"Обрабатывают периметр вокруг нашего здания. Это работает сейчас "Град"", - говорит журналист, утверждая, что якобы украинские военные начали обстрел жилого дома.

При просмотре видео становится ясно, что звук действительно характерный для выстрелов из установки "Град", но это не взрыв снаряда. Очевидно, что установка работает вблизидома, в котором засели боевики, т.е. явно, что огонь ведут явно террористы.