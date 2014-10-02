В Донецке формируют артиллерийскую группу боевиков, под Дебальцево перебросили бронетехнику
Бронегруппа укомплектована российскими военными, в ее составе до 30 единиц бронетехники, включая танки.
В район города Дебальцево прибыла бронегруппа российско-террористических войск.
Об этом координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил в Facebook.
По его данным, бронегруппа частично укомплектована российскими военнослужащими и включает до 30 единиц бронетехники, включая танки.
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Также Тымчук сообщил, в Ленинском районе Донецка идет формирование артиллерийской группы боевиков, включающей, в том числе РСЗО. На доукомплектование группы прибыло две российские установки РСЗО БМ-21 «Град».
Кроме того, в район населенного пункта Ольгинка российско-террористические войска перекинули порядка 8 единиц бронетехники. Идет концентрация сил противника в направлении н.п. Волноваха.
В районе населенного пункта Тельманово развернута усиленная ротная тактическая группа (РТГ) противника. Отмечается подвоз боеприпасов в данный район.