В Донецке формируют артиллерийскую группу боевиков, под Дебальцево перебросили бронетехнику

В район города Дебальцево прибыла бронегруппа российско-террористических войск.

Об этом координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил в Facebook.

По его данным, бронегруппа частично укомплектована российскими военнослужащими и включает до 30 единиц бронетехники, включая танки.

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Также Тымчук сообщил, в Ленинском районе Донецка идет формирование артиллерийской группы боевиков, включающей, в том числе РСЗО. На доукомплектование группы прибыло две российские установки РСЗО БМ-21 «Град».

Кроме того, в район населенного пункта Ольгинка российско-террористические войска перекинули порядка 8 единиц бронетехники. Идет концентрация сил противника в направлении н.п. Волноваха.

В районе населенного пункта Тельманово развернута усиленная ротная тактическая группа (РТГ) противника. Отмечается подвоз боеприпасов в данный район.