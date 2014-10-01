В район Дебальцево стянуты 27 российских танков

Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По его данным, днем ранее движение этой бронетехники было зафиксировано сначала в районе населенного пункта Миусинск, позже – в районе Вахрушево.

Кроме этого, Дмитрий Тымчук сообщает, что "на протяжении последних суток зафиксирована переброска в район населенного пункта Стаханов подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ".

"Российские десантники перемещаются группами до 10 человек на специальном автотранспорте. На протяжении предыдущих суток в этом районе зафиксирована деятельность российской станции РЭБ, глушившей мобильную связь", - написал он.