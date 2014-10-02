В плену у боевиков остаются более 500 человек

Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский в эфире 5 канала. Он уточнил, что людей, которые пропали без вести ищет СБУ. Отвечая на вопрос об условиях содержания украинцев в плену, он отметил, что условия "сложные и разные, есть лучше, есть хуже".

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Кроме этого, Маркиян Лубкивский сообщил, что за последние несколько недель из плена было освобождено 508 заложников. "Если говорить о начале мирных договоренностей, то эта цифра достигает уже более тысячи", - рассказал советник, добавив, что процесс обмена может длиться в течение нескольких месяцев. По его словам, в настоящее время переговоры по обмену пленными "усложнились и происходят не так быстро, как нам хотелось бы, не по нашей вине".

По его данным, в целом в Межведомственный координационный центр при СБУ поступило 2600 обращений, но часто имена дублируются. При этом советник главы СБУ акцентировал внимание, что в вопросах поиска и освобождения из плена "речь не идет о разнице между гражданскими и военными, и между самими военными".