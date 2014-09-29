Из плена освобождены более тысячи украинцев - Порошенко

За время перемирия из плена домой вернулись более тысячи украинцев. Об этом сообщил президент Украины в интервью телеканалу 1+1. Петр Порошенко отметил, что нынешнее перемирие используют не только для того, чтобы освободить пленных - за это время успели построить надежную линию обороны, чтобы в случае дальнейшей российской агрессии защитить украинские города и села.

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Под особым вниманием - Мариуполь, это город, подчеркнул президент, не сдадут.