ВУЗы на востоке Украины работать не будут

Об этом заявил министр образования Сергей Квит перед заседанием правительства. "Речь идет о высших учебных заведениях на временно оккупированных территориях на востоке Украины, они не будут работать. То есть, если кто-то будет объявлять, что в самом Луганске некие высшие учебные заведения начали учебный год, это - неправда, это - нелегально, мы это не признаем, и никаких наших дипломов выдавать не будем", - сказал министр.

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"Наша политика является следующей: мы готовы выводить оттуда все ВУЗы, мы уже лучшие ВУЗы самого Луганска вывели, они работают на территории Украины, но за пределами Луганска. Один финансовый университет выведен в пределах Донецкой области. В пределах Донецкой области на подконтрольных Украине территориях работает 8 университетов, в Луганской - 2", - пояснил Сергей Квит.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Сергей Квит сообщил, что Донецкий национальный университет будет переведен в Винницу. Кроме этого в другой город будет переведен Донецкий технический университет.