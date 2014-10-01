ВУЗы на востоке Украины работать не будут
Высшие учебные заведения (ВУЗ) на временно оккупированных боевиками территориях на востоке Украины не будут работать, они будут перенесены.
Об этом заявил министр образования Сергей Квит перед заседанием правительства. "Речь идет о высших учебных заведениях на временно оккупированных территориях на востоке Украины, они не будут работать. То есть, если кто-то будет объявлять, что в самом Луганске некие высшие учебные заведения начали учебный год, это - неправда, это - нелегально, мы это не признаем, и никаких наших дипломов выдавать не будем", - сказал министр.
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"Наша политика является следующей: мы готовы выводить оттуда все ВУЗы, мы уже лучшие ВУЗы самого Луганска вывели, они работают на территории Украины, но за пределами Луганска. Один финансовый университет выведен в пределах Донецкой области. В пределах Донецкой области на подконтрольных Украине территориях работает 8 университетов, в Луганской - 2", - пояснил Сергей Квит.
Как сообщал УНИАН, 24 сентября Сергей Квит сообщил, что Донецкий национальный университет будет переведен в Винницу. Кроме этого в другой город будет переведен Донецкий технический университет.