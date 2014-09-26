Донецкий технический университет переведут в другой город

Речь идет не о создании филиала, а про полный "переезд" заведения как юридического лица. Об этом договорились на совместном заседании Донецкой областной госадминистрации и Министерства образования и науки, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Читайте такжеСтуденты ДонНУ будут просить об эвакуации ВУЗа

В какой город переедет ДонНТУ, пока не определились. Выбрать новое место расположения поручили инициативной группе ВУЗа.

Кроме этого, для того, чтобы решать проблемы переноса других ВУЗов Донбасса, при Минобразовании создали специальную рабочую группу.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября министр образования Сергей Квит сообщил, что Донецкий национальный университет им. Т. Шевченко перенесен в Винницу.