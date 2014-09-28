На трассе под Симферополем обвалился грунт, погибли шесть человек

Трагедия произошла сегодня ночью.

В результате обвала образовалась яма глубиной 6 м и шириной 8 м. Движение по автодороге заблокировано.

Шестеро из восьми пассажиров легкового автомобиля, в том числе двое трехлетних детей и 16-летняя девушка, погибли. Спасти удалось только двоих: годовалого ребенка, которого отправили в реанимацию, и 12-летнюю девочку.

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На месте работают 43 человека и 16 единиц техники.