На трассе под Симферополем обвалился грунт, погибли шесть человек
09:24, 28 сентября 2014Общество
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Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате обрушения на автомобильной дороге Симферополь-Николаевка, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Погибли шесть человек / erve.ua
Трагедия произошла сегодня ночью.
В результате обвала образовалась яма глубиной 6 м и шириной 8 м. Движение по автодороге заблокировано.
Шестеро из восьми пассажиров легкового автомобиля, в том числе двое трехлетних детей и 16-летняя девушка, погибли. Спасти удалось только двоих: годовалого ребенка, которого отправили в реанимацию, и 12-летнюю девочку.
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На месте работают 43 человека и 16 единиц техники.
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