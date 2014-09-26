Адвокат "беркутовца" не смог доказать, что его подзащитный болен - защитник пострадавших

Адвокат подозреваемого в убийствах людей во время акций протеста на Майдане бывшего командира роты «Беркута» Дмитрия Садовника не предоставил суду убедительных доказательств о болезни своего подзащитного, из-за которой он не пришел сегодня на судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник потерпевших по делу Павел Дикань заявил журналистам после судебного заседания.

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По его словам, адвокат Игорь Светличный не предоставил суду убедительных доказательств невозможности Садовника прибыть сегодня в суд.

Дикань отметил, что адвокат предоставил только копию медицинской карты Садовника, а не оригинал, кроме того, суду не было представлено документальное подтверждение, где в настоящее время находится подозреваемый.

Дикань считает, что есть признаки проволочки с рассмотрением жалобы прокуратуры, которую суд должен был рассмотреть еще вчера, однако и сегодня заседание перенесли.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест командиру роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве Садовнику, который подозревается в расстреле 39 участников акций протеста на ул. Институтской в Киеве.

Генпрокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.

Однако вчера, 25 сентября, подозреваемый Садовник в суде заявил, что его адвокат неожиданно заболел, и поэтому он попросил суд перенести заседание в связи с болезнью адвоката.

Вместе с тем представители прокуратуры и адвокаты потерпевших по делу Садовника настаивали, чтобы обвиняемому суд предоставил государственного адвоката в связи с тем, что срок рассмотрения апелляции всего три дня.

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Суд назначил Садовнику государственного адвоката и перенес на 26 сентября рассмотрение апелляционной жалобы.

Сегодня, 26 сентября, Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры в уголовном производстве в отношении Садовника, поскольку адвокат, который был назначен Киевским центром бесплатной вторичной юридической помощи, заявил несколько ходатайств, в частности, предоставил документы, свидетельствующие, что Садовник находится на лечении в Киевской больницы пластической микрохирургии и хирургии кисти, а поэтому не может явиться сегодня на судебное заседание.