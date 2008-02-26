В НУ-НС предлагают узаконить частных детективов

Депутат Верховной Рады Владимир Мойсик (фракция Блока «Наша Украина - Народная Самооборона») предлагает парламенту легализировать частную детективную деятельность. Об этом говорится в законопроекте №2120 «О частной детективной деятельности», зарегистрированном в Раде 25 февраля.

Автор считает, что принятие данного законопроекта выведет частную детективную деятельность из тени и установит государственный контроль над ней.

Согласно законопроекту, частной детективной деятельностью могут заниматься психически здоровые граждане Украины, достигшие 21-летия и имеющие базовое высшее образование.

Законопроект оговаривает, что сбор соответствующей информации может проводиться исключительно из открытых источников, разрешается проводить внешнее наблюдение.

При этом запрещается осуществлять прослушивание, контроль корреспонденции, другие специальные мероприятия, проведение которых разрешается только правоохранительным органам по решению суда.

Согласно проекту закона, детективы обязаны соблюдать конфиденциальность информации, полученной в результате сыскной деятельности.

С целью обеспечения максимальной независимости детективов от органов Министерства внутренних дел автор проекта предлагает уполномочить Министерство юстиции выдавать лицензии частным детективам.

Как сообщалось, ранее аналогичные законопроекты вносились на рассмотрение парламента неоднократно, но приняты не были.

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