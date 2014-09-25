"Би-2" сняли клип о войне РФ с Украиной: "Кто вчера был мне другом - сегодня мой враг"

Группа "Би-2" записала клип на новую песню "Забрали в армию" из последнего альбома "#16плюс".

Клип появился на Youtube вчера вечером, 24 сентября.

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Песня иллюстрирует текущую ситуацию, которая сложилась в восточной части Украины, куда вторглась российская армия. В частности, в песне есть строки "Я, признаться, не думал, что может быть так, Кто вчера был мне другом, сегодня мой враг. Мы в прощальных объятиях стоим на краю. Ведь друг в друга стрелять нас... Забрали в армию".

Также "Би-2" акцентируют внимание на лжи в российских СМИ, которые подают искаженную картину происходящих событий: "Над рекою пылает взорванный мост. Нам победу над слабым бросают, как кость. В долгих поисках правды — верим вранью, Дальше думать не надо…"

Напомним, в поддержку Украины также выступали многие российские рок-музыканты, в частности: Андрей Макаревич, Диана Арбенина, Юрий Шевчук.

Видео Би-2