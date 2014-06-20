В Луганске боевики насильно забрали парня в "армию юго-востока" прямо из дома - милиция

В Луганске вооруженные боевики насильно забрали молодого человека в "армию юго-востока", ворвавшись к нему домой.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава Управления по связям с общественностью областного МВД Татьяна Погукай.

"Только что поступила информация о том, что сегодня, в 14.00 группа вооруженных автоматическим оружием людей, одетых в камуфлированную одежду, пришли по адресу улица 40 Лет Октября, дом 40, представились представителями «юго-восточной армии» и объявили гр-ну Афендик Виктору Константиновичу, 1989 г.р. о том, что его призывают в ряды юго-восточной армии", - пишет она.

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По словам Погукай, услышав от молодого человека отказ, боевики обстреляли из автоматов ворота и ворвались во двор. Затем они избили парня, перевернули в доме все вещи, после чего насильно посадили Афендик В.К. в автомобиль «Пежо» и увезли в здание СБУ (захваченное вооруженными людьми).

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"Знав о произошедшем, отец парня приехал к зданию СБУ, чтобы забрать сына, однако там ему заявили, что его там нет. И, добавили: «…поздравляем, ваш сын теперь доблестный воин армии юго-востока»", - добавляет Погукай.