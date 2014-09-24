На Луганщине боевики массово отбирают у людей автомобили

Машины отбирали вооруженные лица одеты в камуфлированную одежду, передает "Информатор".

Как сообщается, в Старобельский райотдел милиции обратился директор одного из Луганских филиалов. Мужчина сообщил, что в конце июля, боевики забрали служебный автомобиль «Suzuki Grand Vitara» с территории автостоянки на квартале Ольховский в Луганске.

В то же время, в Новопсковский райотдел с подобным заявлением обратился заместитель начальника одного из предприятий. С 15 июля по 18 сентября с территории предприятия по ул. Садовая в Луганске вооруженные лица завладели автомобилем «КАМАЗ-4310».

Читайте такжеБоевики похитили более 200 машин во время оккупации СлавянскаВ Сватовский райотдел милиции также обратился директор одного из предприятий. 12 июля в 10.30 на трассе Свердловск-Ровеньки в районе железнодорожной станции, неизвестные лица угрожая оружием отобрали его авто «Mitsubishi Pajero». Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Луганской области.

Как сообщалось ранее, В Луганске боевики уже начали выгонять горожан из домов.