Студенты ДонНУ будут просить об эвакуации ВУЗа

Об этом говорится в сообщении сообщества Исторического факультета ДонНУ в социальной сети, передают "Новости Донбасса". Начало мероприятия в 10:00.

Отмечается, что участники акции подготовили обращение к премьер-министру Арсению Яценюку.

Читайте такжеВ Донецке продолжают исчезать люди, ищут двух 17-летних подростковВ тексте обращения, в частности, содержится просьба о полной эвакуации образовательного учреждения на подконтрольную украинской власти и законодательству территорию. "Мы призываем вас содействовать полной эвакуации Донецкого национального университета на подконтрольную украинской власти и законодательству территорию. В случае невозможности спасения ДонНУ как целостного учреждения, просим спасти судьбы преподавателей и студентов, которые стали заложниками военного конфликта, обеспечив неизменность суммы контрактной основы обучения, сохранение бюджетных мест, выплат стипендий и заработных плат путем распределения лицензионного объема среди других высших учебных заведений Украины", - говорится в обращении.