В Луганске будут отчислять студентов, пришедших на занятия в захваченный боевиками вуз

Как сообщила УНИАН пресс-служба вуза со ссылкой на ректора Виталия Курило, сегодня в Луганске можно услышать множество призывов выходить на учебу или работу, но все они незаконные.

"Могу сказать по нашему вузу – мы работаем в Старобельске, принимаем абитуриентов, организовываем учебный процесс для старшекурсников и выпускники наши будут, как и прежде, получать украинские дипломы. Если же кто-то из студентов пойдет на поводу у ЛНРовских главарей и выйдет на обучение в Луганске, то, хочу вам сказать, эти люди будут очень разочарованы в конце обучения, когда получат диплом непризнанной республики. А из нашего вуза нам придется их отчислить. Причина проста – они не приступят к учебному процессу", - подчеркнул Курило.

Читайте такжеВ "ЛНР" уже пообещали студентам дипломы российского образцаВ вузе отметили, что официально ЛНУ находится в эвакуации в Старобельске, а университет, находящийся в Луганске, не контролируется ни ректоратом, ни Министерством образования и науки Украины.

В связи с этим, в ЛНУ очень обеспокоены ситуацией, так как студентов могут просто обмануть. Поэтому ректорат Луганского университета призывает учащихся внимательно следить за новостями вуза на временном официальном сайте и понимать, что ЛНУ – законный украинский вуз, а то, что осталось в Луганске – никем не признанное учебное заведение.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября вооруженные люди захватили национальный университет и арестовали проректора. Как написал на своей странице в Facebook ректор университета Виталий Курило: "Делят кабинеты и имущество, назначают себя на должности люди, фамилии которых до сих были неизвестны. Начались аресты преподавателей. Уже несколько дней под арестом находится проректор Дмитрий Ужченко. Угрожают другим".

Читайте такжеВ Донецке преподаватели истории отказались "присягать" вооруженным боевикамПо его информации, университет налаживает свою работу в Старобельске, начались вступительные экзамены на первый курс и старшие курсы, через неделю - прием в аспирантуру, преподаватели почти все вышли на связь и начали работать.

В истории университета это третья эвакуация.