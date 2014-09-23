В Одесской области молния сожгла дом

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, в 16.49 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Староцаричанка Белгород-Днестровского района по улице Горького произошла возгорание крыши жилого дома. Ликвидировано пламя на площади 100 кв. м.

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Как отметили в отделе, причина возгорания – разряд молнии.