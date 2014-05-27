На Черниговщине молния убила 5-летнего мальчика, пасшего скот на поле

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черниговской области.

Согласно сообщению, около 13 часов вблизи с. Козиловка Корюковского района от разряда молнии погиб 5-летний местный житель. Его 34-летний отец и 8-летняя сестра доставлены в реанимационное отделение Корюковской центральной районной больницы.

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В настоящее время отец и дочь при сознании, их состояние стабильное. Чрезвычайное событие произошло, когда семья выпасала скот на пастбище.