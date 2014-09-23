Непогода обесточила 43 населенных пункта в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 22 на 23 сентября в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра), вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 43 населенных пунктов (в том числе 20 - частично) в четырех областях", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в Одесской области обесточены 27 населенных пунктов (частично - 9), во Львовской - 12 (частично - 8), Киевской - 3 (частично 2).

Кроме того, частично обесточен город Днепропетровск.

Читайте такжеПогода на этой неделе резко изменится, ожидаются сильные дожди и ветерК восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, добавили в пресс-службе.

По информации Гидрометцентра, 23-24 сентября в Украине ожидаются сложные погодные условия: пройдут дожди, на юге и востоке местами с грозами; 23 сентября в северных, центральных областях и в южной части, 24 сентября в восточной половине сильные дожди, в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях местами очень сильные дожди.