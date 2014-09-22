В Полтаве эвакуировали ОГА после "заминирования"
В понедельник, 22 сентября, около полудня в приемную Полтавской областной государственной администрации позвонил неизвестный и сообщил о заминировании здания.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской ОГА, из здания эвакуировали всех работников.
На месте работает следственно-оперативная группа милиции, работники ГСЧС, работники ГАИ перекрыли движение по прилегающим к зданию улицам.
Читайте такжеБольшинство сообщений о "заминировании" в Киеве поступают из оккупированных городов на ДонбассеКак сообщал УНИАН, 17 сентября здание Полтавской ОГА и облсовета неизвестные «минировали» дважды. После проверок взрывоопасных предметов не обнаружено.
Сегодня начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Полтавской облгосадминистрации Виктор Стеблянко сообщил, что одно из недавних сообщений о заминировании здания во время проведения сессии облсовета было сделано по телефону из Донецкой области.