На Днепропетровщине задержали шпиона "ДНР"
Следственный отдел Управления СБУ Днепропетровской области открыл уголовное производство в отношении 23-летнего украинца, который передавал боевикам "ДНР" данные о перемещениях Вооруженных сил Украины в Донецкой области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Установлено, что этот гражданин в период июль-сентябрь текущего года осуществлял сбор разведывательных данных относительно мест дислокации и перемещения по территории Донецкой области подразделений и формирований Вооруженных Сил Украины и передавал эти данные террористической организации «Донецкая народная республика», - говорится в сообщении.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – участие в деятельности террористической организации.
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Досудебное расследование продолжается, его ход контролирует руководство прокуратуры Днепропетровской области.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Павлограде на Днепропетровщине СБУ задержала диверсанта, который готовил серию терактов.