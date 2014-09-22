На Днепропетровщине задержали шпиона "ДНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Установлено, что этот гражданин в период июль-сентябрь текущего года осуществлял сбор разведывательных данных относительно мест дислокации и перемещения по территории Донецкой области подразделений и формирований Вооруженных Сил Украины и передавал эти данные террористической организации «Донецкая народная республика», - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – участие в деятельности террористической организации.

Читайте такжеВ Донецкой области задержаны 10 украинцев, причастных к терроризмуПодозреваемому судом избрана мера пресечения свободы в виде удержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, его ход контролирует руководство прокуратуры Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Павлограде на Днепропетровщине СБУ задержала диверсанта, который готовил серию терактов.