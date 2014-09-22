В Донецке продолжают исчезать люди, ищут двух 17-летних подростков

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Донецкой области.

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Так, согласно оперативным сводкам, в Артемовский горотдел милиции поступило сообщение из ПТУ № 111 Соледара о том, что 17-летний ученик ПТУ 17 сентября в 8.00 поехал в Донецк и до настоящего времени на связь по мобильному телефону не выходит, местонахождение его неизвестно. Также в Великоновоселковский райотдел милиции обратился 41-летний житель с. Ясная Поляна с заявлением о том, что 17 сентября в 8.00 его 17-летняя дочь уехала в город Донецк для поступления в учебное заведение и до настоящего времени ее местонахождение также неизвестно. Правоохранители проводят расследование.