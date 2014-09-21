На Марш мира в Одессе пришли около полторы тысячи человек

Как передает корреспондент УНИАН, порядка 1500 человек собрались на Приморском бульваре, возле памятника Дюку. Они пришли с флагами Украины и черно-красными полотнищами. Многие были одеты в вышиванки, некоторые надели футболки с различными надписями, направленными против агрессии Российской Федерации.

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От памятника участники акции, пройдя через бульвар, пошли по улице Пушкинской – к памятнику Тарасу Шевченко. Над головами, шедшие в центре колонны, подняли огромное сине-желтое полотнище.

Они несли впереди колонны большую растяжку с надписью «Одна єдина, соборна Україна», и скандировали: «Україна понад усе!», «Герої не вмирають, вмирають вороги!», «Путин пошел вон!», а также пели гимн Украины.

Как пояснили в координационном центре общественных организаций одесского Евромайдана, 21 сентября, во Всемирный День мира, «российская оппозиция инициировала всемирный марш мира в поддержку Украины против путинской агрессии. Мы хотим поддержать этих россиян и наш марш мира направлен на то, чтобы продемонстрировать президенту России, что на нашем «шарике» у него нет друзей».