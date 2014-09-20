В Херсоне установили рекорд Украины по одновременному выполнению детьми гимна страны

Как передает корреспондент УНИАН, после торжественного открытия праздничных мероприятий, посвященных 236-й годовщине Херсона в Потемкинском сквере, горожане переместились к площади Героев Сталинграда.

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На площади, по информации городских властей, собралось 2432 детей и подростков. В их исполнении гимн Украины звучал очень торжественно и позволил каждому из участников рекорда почувствовать себя частичкой одной большой семьи - Украины.

Рекорд зафиксирован представителем Национального реестра рекордов. Информация о рекорде будет опубликована в Книге рекордов Украины.

Председатель областной государственной администрации Андрей Путилов, который обратился с приветственными словами к херсонцам по этому поводу отметил: «Наши дети сегодня доказали, что Херсон - украинский город с высоким уровнем патриотизма».

Инициатором и организатором рекорда выступила областная государственная администрация.