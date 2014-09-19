На Львовщине уже третьи сутки спасатели пытаются потушить торфяник

Во Львовской области третьи сутки продолжает гореть торфяник возле села Пристань Сокальского района.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, за прошедшие сутки подразделениями ГУ ГСЧС во Львовской области в составе 27 человек и 4 единиц техники продолжалось тушение торфа возле села Пристань Сокальского района.

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Для подачи воды на место пожара и заполнения торфополей водой, бригадой Сокальского управления водного хозяйства Львовского облводресурсов в составе 15 человек и 2 единиц техники на сети каналов устроены перемычки и прокопы.

Сегодня продолжается тушение пожара.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября возле села Пристань Сокальского района возникло горение торфа на площади 5,0 га.