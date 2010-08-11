Янукович: я никогда не допущу возврата к цензуре

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не допустит возврата цензуры в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в ответе главы государства на открытое письмо Международного института прессы.

“Еще раз заявляю – процесс развития и расширения свободы прессы в Украине является необратимым. И я никогда не допущу возврата к цензуре или любым другим методам давления на журналистов. Факты, которые приводятся в письме Международного института прессы, были детально расследованы и по ним сделаны серьезные выводы”, - говорится в письме.

Что касается решения суда относительно телеканала ТВi и «5 канала», В.ЯНУКОВИЧ отметил: “Я как гражданин и как гарант Конституции не имею права влиять на суды”.

“И думаю, что журналисты здесь, как никто, должны поддержать мои принципиальные позиции. Вместе с тем, я всегда говорил, что сделаю все возможное для того, чтобы «5 канал» продолжал вещать. Я сам часто смотрю его передачи, встречаюсь с журналистами “Пятого”. Даю им интервью. Я заинтересован в том, чтобы в Украине было как можно больше новых независимых каналов, в том числе это касается и ТВi”, - заявил Президент, отметив, что не вмешивается в их хозяйственную деятельность.

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, он “не вмешивается в работу судов; был и остается открытым для прессы и делает все, чтобы журналисты чувствовали себя в Украине свободными”.

“Кстати, на днях одна очень острая журналистка даже обвинила Администрацию Президента в том, что “в АП пропаганды нет” и что мы не влияем на политику телеканалов. Я воспринял эту критику как большой комплимент. Я стремлюсь, чтобы мы не занимались пропагандой, не навязывали журналистам своего виденья ситуации, а давали им возможность просто правдиво отображать жизнь общества”, - отметил глава государства.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “журналистика в Украине бывает разная”. “Есть среди публикаций и откровенно заказные. Есть непрофессиональные – без проверки фактов и т.д. Понимаю – это процесс роста. И по мере того, как будут развиваться демократические процессы в Украине – будут расти и стандарты журналистики”, - объяснил свою позицию глава государства.

Президент заявил: “Рад вам сообщить, что уже после Дня Независимости Украины в регионах стартуют публичные обсуждения нашей концепции Общественного телевидения, которое я стремлюсь создать в Украине”.

“Присоединяйтесь. Вносите свои предложения. Работаем вместе в атмосфере доброжелательности. Потому что только так мы поможем Украине идти демократическим путем”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Международный институт прессы (International Press Institute) в открытом письме призвал В.ЯНУКОВИЧА защитить свободу прессы в стране и предотвратить давление на средства массовой информации.

Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте организации.

Поводом для написания открытого письма, в частности, стало решение Киевского окружного административного суда, который в июне 2010 года лишил оппозиционные украинские телеканалы TBi и “5 канал” частот на вещание. Представители IPI надеются, что дальнейшее обсуждение этого вопроса будет открытым для общественности, а сам процесс выдачи лицензий на вещание будет прозрачным и не политизированным.

Кроме этого, в письме упоминаются участившиеся нападения на журналистов, а также неспособность украинской власти наказать виновных в этом. Представители Международного института прессы призвали В.ЯНУКОВИЧА посодействовать выявлению злоумышленников и привлечению их к ответственности.

Представители украинской оппозиции ранее заявляли, что после избрания В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента в Украине начала утверждаться цензура. В частности, сообщалось, что на основных телеканалах некоторые неугодные властям сюжеты и репортажи снимаются с эфира. В ответ на это глава государства заявил, что готов сотрудничать с журналистами и отстаивать в стране свободу слова.