Украина отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение-2015

Национальная телекомпания Украины, в двусторонней договоренности с Европейским вещательным союзом (ЕВС), приняла решение отказаться от участия в Песенном конкурсе Евровидение-2015 (ПКЕ-2015).

Об этом сообщает пресс-служба Первого национального телеканала.

В сообщении отмечается, что нестабильная финансовая, политическая ситуация, военная агрессия с востока и аннексия украинских территорий заставляют НТКУ оптимизировать любые расходы. В НТКУ надеются, что Украина не будет принимать участие в конкурсе только в течение одного года и уже в 2016 году снова отправит своего представителя на ПКЕ.

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"Мы понимаем, что Евровидение - это имиджевый проект, престиж. Но мы не имеем права делать что-то плохо. А на "хорошо" у нас банально нет денег. Если есть у кого желание нам помочь - мы будем только рады, но самостоятельно такой проект, боюсь, мы не вытянем. Поэтому было принято такое решение", - прокомментировал ситуацию генеральный директор НТКУ Зураб Аласания.

По данным телеканала, сами артисты подтверждают, что в настоящее время проведение нацотбора Евровидения-2015 в Украине неактуально. Обсуждая участие в конкурсе, большинство известных музыкантов заверили, что сейчас отказались бы от этой возможности.

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"Мы советовались со многими артистами, и они сказали, что не принимали бы участия в конкурсе исключительно из тех побуждений, что сейчас не время для веселья. И средства, которые были бы потрачены на проведение украинского нацотбора Евровидения-2015 целесообразнее направить на более важные нужды", - отметил продюсер творческого объединения музыкальных программ НТКУ Влад Багинский.

Вместе с тем, уверяют в НТКУ, Украину не будут полностью лишать Евровидения. Национальная телекомпания сейчас проводит переговоры с ЕВС по трансляции полуфинала и финала конкурса.

Напомним, в песенном конкурсе Евровидение-2014 победил австрийский певец в образе бородатой женщины Кончиты Вурст. Следующее Евровидение будет принимать Вена.