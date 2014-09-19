Минометным обстрелом боевики разбомбили улицу в Верхнеторецком

Этот населенный пункт расположен на первой линии обороны сил АТО в 10 км от Ясиноватой и в 15 км от Горловки, которые контролируют боевики, сообщает 5 канал. В результате 4-часового минометного обстрела погибли и получили ранения мирные жители.

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Сегодня в Верхньоторецькому спокойно, взрывы не звучат.