В Харькове трое пьяных мужчин из-за ссоры с таксистом устроили стрельбу

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, инцидент произошел 17 августа около 19:40 в Коминтерновском районе города.

В милицию поступило сообщение, что в районе дома № 1 по улицы Слинько происходит драка и слышны выстрелы.

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На месте происшествия милиционеры установили, что мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеяли ссору с водителем такси. Один из мужчин начал хаотическую стрельбу в общественном месте из карабина. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

Работники милиции, оперативно прибывшие на место происшествия, и местные жители пресекли хулиганские действия правонарушителей и задержали их. Задержанными оказались трое харьковчан 42, 48 и 55 лет.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Во время следственных действий установлено, что оружие, из которого производились выстрелы, принадлежит одному из задержанных.

В настоящее время следственными органами открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство), согласно которой виновный приговаривается к 7 годам лишения свободы.