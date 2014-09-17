Мэр Лисичанска находится в плену у боевиков

Похищенный мэр Лисичанска жив и находится в плену террористов.

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Читайте такжеСекретарю Лисичанского горсовета выдвинуто подозрение в сепаратизме "Только вчера мы получили подтверждение информации, что похищенный 13 сентября мэр Лисичанска жив и находится у террористов", - заявил он.

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