Мэр Лисичанска находится в плену у боевиков
14:52, 17 сентября 2014Общество
2
Похищенный мэр Лисичанска жив и находится в плену террористов.
Мэр Лисичанска находится в плену у боевиков / фото lisichansk.com.ua
Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеСекретарю Лисичанского горсовета выдвинуто подозрение в сепаратизме
"Только вчера мы получили подтверждение информации, что похищенный 13 сентября мэр Лисичанска жив и находится у террористов", - заявил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter