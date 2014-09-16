Синод УПЦ МП провел кадровые изменения в пяти епархиях

Как сообщает УНИАН, были рассмотрены вопросы по реорганизации Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

В частности, было создано Митрополичий Совет по культуре под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В состав Совета включен синодальный отдел «Миссия “Церковь и культура”».

Также создан синодальный просветительский отдел, председателем которого назначен протоиерей Георгий Коваленко. Синодальный информационно-просветительский отдел преобразован в синодальный информационный отдел. Председателем синодального информационного отдела назначен епископ Ирпенский Климент, викарий Киевской Митрополии.

Для организации и поддержки социальных инициатив создан синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам. Председателем назначен протоиерей Владислав Диханов. Реорганизован отдел благотворительности и социального служения путем присоединения его к Синодальному отделу по социально-гуманитарным вопросам.

Читайте такжеСинодальный отдел по благотворительности УПЦ передал Святогорской лавре лекарства на сумму 200 тыс. грн.Функции Комитета по биоэтике и этическим вопросам отнесены к компетенции синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских заведений. Вопрос пастырской опеки воинов-интернационалистов отнесены к компетенции синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины.

Также по решению синода произошли следующие кадровые изменения.

Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор назначен Председателем Церковного Суда Украинской Православной Церкви.

Руководителем Черновицко-Буковинской епархии назначен архиепископ Хотинский Мелетий.

Епископом Хотинским, викарием Черновицко-Буковинской епархии назначен архимандрит Евсевий (Дудка).

Епископом Краснолиманским, викарием Горловской епархии назначен епископ Алипий (Погребняк).

Викарным епископом Одесской епархии отныне является архимандрит Виктор (Быков), клирик Одесской епархии.

Епископом Угольським, викарием Хустской епархии теперь является епископ Антоний (Боровик).